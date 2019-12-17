В стране в скором времени появятся электронные трудовые книжки.

Закон об этом подписал Владимир Путин.

Оставить привычные или использовать цифровые – выбор россияне смогут сделать самостоятельно в течение следующего года. Тем, кто решит отказаться от бумажных, нужно будет обратиться в МФЦ или в Пенсионный фонд, либо оставить заявку на портале госуслуг. А вот для тех, кто трудоустроится в 2021-м, вариантов не предложат: необходимые сведения сразу будут фиксировать в электронном документе. Место работы, занимаемая должность, движение по карьерной лестнице, увольнение – всю эту информацию о работниках в Пенсионном фонде будут обновлять каждый месяц.