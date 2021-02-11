В стране теперь будут по-новому выдавать паспорта





Изменились требования к фотографиям и заявлениям. В силу вступил обновленный административный регламент МВД. Отныне нельзя фотографироваться на паспорт в контактных линзах, а также в верхней одежде, шарфах и шапках. Исключение составляют случаи, когда человек носит головной убор по религиозным соображениям. Фото в очках делать разрешается, но при условии, что стекла будут прозрачными, а оправа не закроет глаза. Сам снимок запрещено редактировать или как-то иначе обрабатывать, а фон должен быть белым, ровным, без теней и полос. Изменились и требования к заявлению на выдачу или замену паспорта.

Появилась возможность оформить временное удостоверение личности, которое будет действовать на период подготовки паспорта. Заказать такой документ можно на портале госуслуг. Подробнее ознакомиться с обновленным регламентом можно на сайте МВД России.