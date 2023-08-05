В стране стартовал второй всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор»

Состязания проводит партия «Единая Россия». В региональном отделении рассчитывают, что Кабардино-Балкария активно будет участвовать в конкурсе. Тем более что в предыдущие годы представители от нашей республики становились призерами.
Только хвойных деревьев в этом дворе больше 40 штук. А еще ухоженные клумбы, крытые навесы, хозпростойки для нужд жильцов и даже светящаяся ночью арка… Многоэтажка по улице Московской внешне не отличается от остальных домов. Зато двор такой, будто находишься в благоустроенном парке.
На то, чтобы привести в порядок прилегающую территорию у жильцов дома ушло года два. Несколько лет назад они даже выиграли городской конкурс по благоустройству двора… И таких многоэтажек немало, говорят специалисты. Все они могут принять участие во всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор».
В этом году конкурс проходит в четырех номинациях. Выберут лучшие двор и подъезд, самый дружный и самый энергоэффективный дом. Главная цель смотра – повысить активность и ответственность собственников квартир за содержание общедомового имущества, говорят организаторы. Заявки на официальном сайте «Лучший дом. Лучший двор» принимают до 10 октября.
Народное голосование будет проходить до 30 ноября. Итоги подведут в декабре. Жильцы дома на Московской надеются, что шансы на победу в конкурсе у них высокие.
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