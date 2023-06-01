В стране стартовал спортивный марафон «Сила России»

Жители смогут посещать занятия и мастер-классы, в которых станут участвовать известные атлеты.
Инициатива принадлежит партии «Единая Россия». Присоединиться может каждый. Будут также доступны онлайн-тренировки и лекции. Программа включает различные виды спорта.
К примеру, сегодня особое внимание уделят занятиям с детьми. 12-го числа планируют тренировки по национальным и неолимпийским видам спорта, а также акции в рамках партийного проекта «Zа самбо».
24 июня, в День молодежи, сделают акцент на нормах ГТО. Завершится марафон «Сила России» 12-го августа. Узнать подробности можно на интернет-ресурсах единороссов.
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