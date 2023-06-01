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В стране стартовал спортивный марафон «Сила России»

В стране стартовал спортивный марафон «Сила России»

01.06.2023 | 17:09
Жители смогут посещать занятия и мастер-классы, в которых станут участвовать известные атлеты. Инициатива принадлежит партии «Единая Россия». Присоединиться может каждый. Будут также доступны онлайн-тренировки и лекции. Программа включает различные виды спорта. К примеру, сегодня особое внимание уделят занятиям с детьми. 12-го числа планируют тренировки по национальным и неолимпийским видам спорта, а также акции в рамках партийного проекта «Zа самбо». 24 июня, в День молодежи, сделают акцент на нормах ГТО. Завершится марафон «Сила России» 12-го августа. Узнать подробности можно на интернет-ресурсах единороссов.   https://t.me/vestikbr
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