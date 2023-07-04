В стране создадут целую сеть агропромышленных технопарков

Такое решение приняли в федеральном правительстве.
Это научно-технологические проекты, которые позволят внедрить в АПК самые современные технологии и тем самым повысить уровень производства. Парки будут специализироваться на исследовательской и инновационной работе в сфере биотехнологий, селекции животных и растений, пищевых и кормовых добавок.
Предполагается, что на таких площадках можно будет не только воплощать в жизнь научные проекты, но и практически сразу же запускать небольшие производства, ставить эксперименты и перерабатывать сельхозпродукцию. Технопарки станут создавать на правительственные гранты.
В этом году государство направило на это полтора миллиарда рублей. Распределит деньги специальная комиссия Минсельхоза по результатам конкурсного отбора.
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