В стране объявили всероссийский студенческий конкурс «Твой ход»





В стране объявили всероссийский студенческий конкурс «Твой ход»: молодым людям предстоит определить свой потенциал, чтобы разобраться, где и как применить себя наилучшим образом. А Ростуризм намерен разработать для участников состязания более привлекательные условия туристического кешбэка. Речь идет о том, чтобы самые активные студенты могли круглый год путешествовать по стране с повышенным кешбэком – не меньше половины затрат. Для них же намерены создать интересные туристические продукты. Это могут быть экстремальные, но безопасные поездки либо этнографические – с погружением в местную культуру. Напомню, что программа кешбэка действует в России с прошлого года. Она позволяет вернуть часть денег, направленных на путешествие или гостиницу. Возвращают 20 процентов от суммы. С середины апреля начался третий этап бонусной программы.