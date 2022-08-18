В столице республики пройдет фестиваль "Кавказ Мьюзик Фест"

Площадка, которая объединит звезд российской и кавказской эстрады… 25 августа в Кабардино-Балкарии откроется фестиваль "Кавказ Мьюзик Фест". Это новый проект, который решили запустить в год столетия республики, рассказали на пресс-коференции в Нальчике. Его лейтмотив – объединять представителей разных народов посредством культуры. На фестивале выступят вокальные и танцевальные коллективы, а также популярные исполнители из девяти регионов Северо-Кавказского и Южного округов. Ожидается участие российских певцов Авраама Руссо, Дениса Клявера, Рады Рай... "Кавказ Мьюзик Фест" продлится три дня. На 25 число наметили открытие и церемонию "Звезды столетия". В рамках фестиваля пройдет творческая конференция-практикум. Обсудят развитие креативных индустрий на Северном Кавказе. Еще одной точкой притяжения жителей и гостей Нальчика станет ярмарка народных промыслов регионов-участников.