home
Главная
>
Новости
>
В столице республики пройдет фестиваль "Кавказ Мьюзик Фест"

В столице республики пройдет фестиваль "Кавказ Мьюзик Фест"

18.08.2022 | 10:11
Площадка, которая объединит звезд российской и кавказской эстрады…  25  августа в Кабардино-Балкарии откроется  фестиваль "Кавказ Мьюзик Фест". Это новый проект, который решили запустить в год столетия республики, рассказали на пресс-коференции в Нальчике. Его лейтмотив – объединять представителей разных народов посредством культуры. На фестивале выступят вокальные и танцевальные коллективы, а также популярные исполнители из девяти регионов Северо-Кавказского и Южного округов. Ожидается участие российских певцов Авраама Руссо, Дениса Клявера, Рады Рай...  "Кавказ Мьюзик Фест" продлится три дня. На 25  число наметили открытие и церемонию "Звезды столетия". В рамках фестиваля пройдет творческая конференция-практикум.  Обсудят развитие креативных индустрий на Северном Кавказе.  Еще одной точкой притяжения жителей и гостей Нальчика станет ярмарка народных промыслов  регионов-участников.        
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных