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В столице республики начался ремонт ул. Пятигорской

В столице республики начался ремонт ул. Пятигорской

03.04.2023 | 16:34
Это одна из старейших улиц центральной части Нальчика. Здесь сохранились частные дома, возраст которых – около века. На Пятигорской находится православный храм Симеона Столпника, куда ежедневно приходит много людей. Ремонт дороги здесь не проводили несколько десятилетий, и он был крайне необходим. По проекту на участке от Шогенцукова до Вологирова заменят асфальт, обновят подъезды к домам, установят бордюры. Сейчас идут земляные работы. Обновление ул. Пятигорской должны полностью завершить к августу этого года.   https://t.me/vestikbr
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