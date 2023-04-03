В столице республики начался ремонт ул. Пятигорской

Это одна из старейших улиц центральной части Нальчика. Здесь сохранились частные дома, возраст которых – около века. На Пятигорской находится православный храм Симеона Столпника, куда ежедневно приходит много людей.
Ремонт дороги здесь не проводили несколько десятилетий, и он был крайне необходим. По проекту на участке от Шогенцукова до Вологирова заменят асфальт, обновят подъезды к домам, установят бордюры. Сейчас идут земляные работы.
Обновление ул. Пятигорской должны полностью завершить к августу этого года.
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