В столице КБР одновременно ремонтируют четыре пешеходных моста через реку Нальчик

Работы ведут за счёт внебюджетных средств. Помощь оказали представители городского бизнес-сообщества. Речь о объектах, которые расположены в курортной зоне. Они пользуются популярностью не только у нальчан, но и туристов, поток которых в последнее время существенно увеличился. На сегодня уже завершили восстановление путепровода, ведущего на терренкур и висячего – напротив санатория “Долинск”. Здесь заменили ветхое покрытие, очистили и заново покрасили перильные ограждения. Сейчас продолжается реконструкция мостов на водозаборе и возле Второго озера.