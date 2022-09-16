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В столице КБР одновременно ремонтируют четыре пешеходных моста через реку Нальчик

В столице КБР одновременно ремонтируют четыре пешеходных моста через реку Нальчик

16.09.2022 | 16:44
Работы ведут за счёт внебюджетных средств. Помощь оказали представители городского бизнес-сообщества. Речь о объектах, которые расположены в курортной зоне. Они пользуются популярностью не только у нальчан, но и туристов, поток которых в последнее время существенно увеличился. На сегодня уже завершили восстановление путепровода, ведущего на терренкур и висячего – напротив санатория “Долинск”. Здесь заменили ветхое покрытие, очистили и заново покрасили перильные ограждения. Сейчас продолжается реконструкция мостов на водозаборе и возле Второго озера.
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