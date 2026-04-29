В столице Кабардино-Балкарии продолжается работа форума «Вершина Качества». В его рамках состоялась экскурсия для участников из разных регионов России. Врачи посетили первую Городскую поликлинику. Здесь с ними поделились опытом внедрения современных технологий в первичном звене. Особое внимание было уделено ключевым направлениям, которые сегодня развиваются на базе поликлиники: эндоскопическому центру, уникальному для Северного Кавказа, реабилитационному центру — единственному в городе, работающему на базе поликлиники, клинико-диагностической лаборатории, центру амбулаторной онкологической помощи, который позволяет пациентам проходить обследование и наблюдение в рамках поликлинического звена. Гостям представили практические решения, которые направлены на повышение доступности, качества и безопасности медицинской помощи. Участники форума также ознакомились с организацией работы подразделений и современными маршрутами пациентов.