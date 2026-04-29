Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В столице Кабардино-Балкарии продолжается работа форума «Вершина Качества». В его рамках состоялась экскурсия для участников из разных регионов России. Врачи посетили первую Городскую поликлинику.

В столице Кабардино-Балкарии продолжается работа форума «Вершина Качества». В его рамках состоялась экскурсия для участников из разных регионов России. Врачи посетили первую Городскую поликлинику.

29.04.2026 | 23:19
В столице Кабардино-Балкарии продолжается работа форума «Вершина Качества». В его рамках состоялась экскурсия для участников из разных регионов России. Врачи посетили первую Городскую поликлинику.  Здесь с ними поделились опытом внедрения современных технологий в первичном звене. Особое внимание было уделено ключевым направлениям, которые сегодня развиваются на базе поликлиники: эндоскопическому центру, уникальному для Северного Кавказа, реабилитационному центру — единственному в городе, работающему на базе поликлиники, клинико-диагностической лаборатории, центру амбулаторной онкологической помощи, который позволяет пациентам проходить обследование и наблюдение в рамках поликлинического звена. Гостям представили практические решения, которые направлены на повышение доступности, качества и безопасности медицинской помощи. Участники форума также ознакомились с организацией работы подразделений и современными маршрутами пациентов.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных