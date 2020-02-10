В столице республики завершаются ремонтные работы на магистральной теплотрассе.

Авария произошла сегодня ночью в центре города – в сквере недалеко от пересечения проспекта Ленина и улицы Осетинской.

Была обнаружена течь в крупной магистрали, и специалисты вынуждены были приостановить подачу тепла. Без отопления оказались больше полутора десятков многоэтажек и несколько социальных учреждений. Теплоэнергетики объясняют происшествие с тем, что сети на этом участке изношены на 70 процентов… Ремонтные бригады приступили к восстановлению еще ночью и работают в несколько смен. С задачей – заменить свыше 60-ти метров труб – к этому часу почти справились.

Полностью завершить аварийные работы планируют в течение этого часа. После начнется заполнение систем водой. Если все пойдет по плану, отопление в дома начнет поступать сегодня вечером.