В столице республики продолжают благоустраивать набережную реки Нальчик





Она протянулась от Хасаньинского моста до улицы Идарова. Дорожные работы – на стадии завершения. Вдоль пешеходной зоны уже установили фонари. Сейчас идет монтаж системы видеонаблюдения.

Первые камеры разместили на участке от Осетинской до Кешокова, который называется аллея Единства (есть еще аллеи Мира и Согласия). Видеофиксаторы подключили к комплексу «Безопасная республика».

Материалы с камер видеонаблюдения попадают в Центр обработки информации. Мониторинг здесь ведут круглые сутки. Аппаратно-программный комплекс «Безопасная республика» объединяет больше 700 камер. Они размещены на домах, трассах, дорожных развязках и перекрестках. Устанавливают их, чтобы обеспечить общественную безопасность.