В столице республики больше сотни избирательных участков. Отдать свой голос в один из них пришёл Председатель Правительства республики Алий Мусуков





На входе – антисептики, маски и перчатки. Без соблюдения мер эпид безопасности к голосованию не допускают никого. Для процедуры используют также разовые канцелярские принадлежности. После регистрации премьер-министр получил бюллетень, где и обозначил свой выбор.

Уже после голосования Председатель Правительства республики акцентировал важность участия в исполнении данного гражданского долга для каждого жителя страны.