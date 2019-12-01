В столице Кабардино-Балкарии продолжается комплексная реконструкция бывшей гостиницы «Нальчик».

Здание, представляющее историческую и культурную ценность для Нальчика, будет восстановлено полностью. Уже в 2020-м на этом месте будет воссоздана центральная часть гостиницы образца 1950 года в авторском варианте сестер Людмилы и Любови Тимониных.На старое место вернется знаменитый «фонтан с лягушками», который местные жители и отдыхающие называли «каменным цветком». Остальная часть объекта будет изменена до неузнаваемости. Для точного воссоздания гостиницы авторами проекта была проведена колоссальная архивная работа. И сейчас все это перекладывается строителями из бумаги в стройку.Реконструкцию исторического здания планируется завершить к 100-летию государственности КБР в 2021 г.