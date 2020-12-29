В столице Кабардино-Балкарии появились два ясельных блока





Сегодня в Нальчике открылись два новых ясельных блока. Общее количество мест — 80. Готовность дошкольных учреждений к работе проверил и.о. министра просвещения, науки и по делам молодёжи Анзор Езаов.

Новый ясельный блок пристроили к прогимназии №52 Нальчика. Здание рассчитано на 40 малышей в возрасте до трех лет. Здесь есть игровые комнаты, спальни, медицинский кабинет и спортзал. Теперь вопрос с дошкольными местами в микрорайоне «Стрелка» будет решен. Построили ясли по нацпроекту «Демография». За три года – с 19-го по 21-й – в Кабардино-Балкарии должны дополнительно создать три тысячи ясельных мест, отмечают в министерстве просвещения.

Новый ясельный блок появился и в микрорайоне «Горный» на территории первого детского сада. Он также рассчитан на 40 мест. Все группы укомплектованы современной мебелью, сантехникой, игрушками.

Не оставили без внимания и игровые площадки на улице: установили горки, деревянные домики и песочницы. Вокруг здания уложили асфальт, разбили клумбы… Первых малышей новые дошкольные учреждения примут сразу после новогодних праздников.