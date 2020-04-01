В столице Кабардино-Балкарии началась высадка кустарников вдоль проезжей части улиц.

Решение вернуть г. Нальчику былую славу зеленого города было принято администрацией муниципалитета совместно с Институтом развития города «Платформа».

Первые саженцы появились в промежутке от ул.Тарчокова до пр. Кулиева. В скором времени зеленые насаждения заменят металлические конструкции по центральному проспекту Нальчика. Заборы демонтируют, они останутся частично только на перекрестках.

Кустарники не только эстетичнее металлических ограждений, они лучше удерживают шум и пыль. До сих замена заборов зелеными насаждениями была невозможна по стандартам ГОСТ. С 1-го апреля 2020 г. эти ограничения отменены, пояснили в администрации г. Нальчика.