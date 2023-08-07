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В степных районах КБР ожидается палящий зной

В степных районах КБР ожидается палящий зной

07.08.2023 | 15:57
Предупреждение распространило региональное управление МЧС. Температура воздуха будет доходить до плюс 38-ми градусов. Продлится такая погода до среды – 9-го августа. Жара может привести к повреждениям сельхозугодий, отмечают в ведомстве. Из-за деформации асфальта не исключён рост числа ДТП. Жителям рекомендуют остерегаться тепловых ударов. Тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо принимать профилактические меры и тщательно следить за самочувствием. В жару также лучше избегать интенсивных физических нагрузок, больше находиться в тени и чаще пить чистую воду.   https://t.me/vestikbr
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