В стенах телецентра стартовала вторая выставка живописных работ участников “Доброй среды”

Здесь стены украшают лунная дорожка на озере и плывущие по реке осенние листья. К показу готова радуга на фоне ясного неба, поднимающая настроение. Экспозиция полностью отражает название проекта «Добрая среда».
Это уже вторая выставка работ участников мультклуба. Больше двух лет каждую среду дети приходят в телецентр и учатся рисовать.
С ребятами занимаются известные в республике деятели искусств и общественники. На новогодних каникулах в гости впервые пришла супруга Главы Кабардино-Балкарии. Участник проекта Михаил Абчугский запомнил ту встречу и перенес свои впечатления на бумагу. Сегодня картину подарили Лиане Коковой.
Сразу после открытия для детей провели очередной мастер-класс. Какой будет тема, подсказала дата – первое марта – первый день весны. Это время года ребятам и предложили изобразить.
Из рисунков создают мультфильмы. Вот и эти работы станут основой для следующей серии.
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