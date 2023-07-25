В Старом Череке проходит практическая часть чемпионата «Профессионалы»

Участники соревнуются в компетенции «Промышленное садоводство».
Площадкой выбрали испытательный полигон агропромышленного колледжа. Сегодня здесь собрались участники, которые представляют разные регионы России – Саратовскую, Белгородскую, Воронежскую области, Татарстан и Кабардино-Балкарию. В рамках модуля «Мониторинг плодового сада» юноши и девушки должны будут рассказать и показать, как правильно посадить деревья, привить их и защитить от вредителей.
Оценивают знания участников эксперты со всей страны. На площадке собрались также представители крупных региональных компаний, специализирующихся на садоводстве. Они тоже наблюдают за ходом соревнований, которые продлятся три дня.
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