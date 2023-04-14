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В Старом Череке построили водозаборные скважины

В Старом Череке построили водозаборные скважины

14.04.2023 | 15:45
Три скважины построили в Старом Череке по нацпроекту «Чистая вода». Буровые работы начали в ноябре прошлого года и завершили в этом марте. Глубина скважин – сто метров. Каждая выдает 33 куба в час. Водоснабжение в Старом Череке вызывало вопросы не один год. Особенно летом, когда ресурс расходуют в большем количестве. Территорию рядом со скважинами благоустроили, установили фонари и видеокамеры. В администрации села сообщили, что уже в апреле новая система водоснабжения в Старом Череке заработает.   https://t.me/vestikbr
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