В Старом Череке построили водозаборные скважины

Три скважины построили в Старом Череке по нацпроекту «Чистая вода». Буровые работы начали в ноябре прошлого года и завершили в этом марте. Глубина скважин – сто метров. Каждая выдает 33 куба в час.
Водоснабжение в Старом Череке вызывало вопросы не один год. Особенно летом, когда ресурс расходуют в большем количестве.
Территорию рядом со скважинами благоустроили, установили фонари и видеокамеры. В администрации села сообщили, что уже в апреле новая система водоснабжения в Старом Череке заработает.
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