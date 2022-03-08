В Старом Череке переименовали две улицы в память о ветеранах-афганцах Хасане Маирове и Замире Ашинове

Площадка перед Домом культуры в Старом Череке. Здесь и состоялся митинг, посвященный присвоению двум улицам имен афганцев Хасана Маирова и Замира Ашинова. Работники ДК подготовили литературно-музыкальную композицию, в которой рассказали о судьбе воинов. Они попали в Афганистан в разные годы. Но каждый за героизм и мужество, проявленные при выполнении интернационального долга, был награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Прошло уже 33 года с того дня, как советские войска были выведены из Афганистана. Нельзя забывать друзей, родственников, земляков, погибших и пропавших без вести в ходе боевых действий, умерших на Родине от ран и болезней, а также тех ветеранов, кто сегодня здравствует, – вот главная мысль выступлений. Руководитель республиканского Союза ветеранов Афганистана Тимур Тхагалегов высказал много теплых слов в адрес матерей, воспитавших отважных ребят, и призвал молодежь Старого Черека быть похожими на героев. В память о солдатах и офицерах, погибших на афганской земле, была объявлена минута молчания. Местные жители гордятся своим прошлым. Тому свидетельство – улицы практически в центре Старого Черека, названные в честь героев-односельчан.