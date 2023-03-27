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В Старом Череке на федеральной трассе «Кавказ» строят новый мост

В Старом Череке на федеральной трассе «Кавказ» строят новый мост

27.03.2023 | 16:00
На федеральной трассе «Кавказ» большая стройка. Возводят мост, который соединяет Урвань и Старый Черек. Работы масштабные, начались в конце прошлого года. Чтобы к ним приступить, строители даже несколько изменили русло. А сделать это было непросто, учитывая, что Черек – одна из самых бурных и полноводных рек республики. Для того чтобы приступить к работам, строителям пришлось возвести сразу два моста, один, по которому сейчас проходит федеральная трасса, и второй, который служит временной переправой для специальной строительной техники. А работает она здесь практически без остановки. Сейчас один из самых сложных этапов: создают фундамент моста. Состоять он будет из семиопор, на которых установят около полусотнисвай. Это конструкции, каждая из которых уходит на 20 метров под землю: буровые машины высверливают в породе отверстия и опускаютв них металлические каркасы, которые затем заливают сверхпрочным бетоном. Старый мост, который построили в 86-м, выглядел вот так. Объект нуждался в капитальном ремонте, так как опоры подмыло водой. На кадрах хорошо видно, что на подъездах к мосту движение сильно сужалось: четыре полосы превращались всего в две. Это создавало пробки, особенно в часы пик. Новый будет значительно больше. Длиной 136 метров, шириной 24. И кроме того, намного безопаснее. На стройке трудятся несколько десятков людей - все местные жители. Полностью завершить работы строители должны к следующему лету. Однако они рассчитывают, что сдадут мост в эксплуатацию гораздо раньше.   https://t.me/vestikbr
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