В станице Солдатской строят ясельный комплекс, рассчитанный на 140 малышей

Практически полностью возвели стены, для особой устойчивости создали “сейсмический пояс”... В Солдатской строят большой ясельный комплекс, рассчитанный на 140 малышей.
Фундамент заложили на территории старой станичной школы. Общая площадь постройки – тысяча квадратных метров. Детский сад будет состоять из двух зданий, соединенных между собой переходом, - одноэтажного и двухэтажного. Возводят его по госпрограмме “Комплексное развитие сельских территорий”.
По проекту здесь будут работать семь групп по 20 детей в каждой. Также откроют залы и кабинеты, какие обычно бывают в дошкольных учреждениях. Рядом с корпусами построят игровые площадки.
На создание детсада в Солдатской направили 89 миллионов рублей. Это федеральный и республиканские средства. Также используют местное финансирования и вложения из внебюджетных источников.
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