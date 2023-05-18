В станице Приближной капитально ремонтируют ДК

Дом культуры в Приближной вот уже 50 лет является центром досуга жителей станицы. За эти годы крыша, стены, полы и мебель основательно износились. Клуб требовал обновления. На помощь пришел национальный проект «Культура».
Сейчас здесь идут кровельные работы. По плану отремонтируют фасад и входную зону. Поменяют окна, двери и коммуникации. Обновят фойе, коридоры, лестницы и, конечно, зрительный зал.
В Доме культуры работают больше 20-ти кружков и любительских объединений. В их числе детский образцовый ансамбль танца «Улыбка», клубы любителей КВН и песни, «Диско-клуб»…
В ДК располагаются секции спортшколы «Колос» по мини-футболу, легкой атлетике и волейболу. А библиотека обслуживает до 500 жителей. Сдать в эксплуатацию обновленный культурный центр станицы намерены в декабре.
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