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В станице Приближной капитально ремонтируют ДК

В станице Приближной капитально ремонтируют ДК

18.05.2023 | 15:53
Дом культуры в Приближной вот уже 50 лет является центром досуга жителей станицы. За эти годы крыша, стены, полы и мебель основательно износились. Клуб требовал обновления. На помощь пришел национальный проект «Культура». Сейчас здесь идут кровельные работы. По плану отремонтируют фасад и входную зону. Поменяют окна, двери и коммуникации. Обновят фойе, коридоры, лестницы и, конечно, зрительный зал. В Доме культуры работают больше 20-ти кружков и любительских объединений. В их числе детский образцовый ансамбль танца «Улыбка», клубы любителей КВН и песни, «Диско-клуб»… В ДК располагаются секции спортшколы «Колос» по мини-футболу, легкой атлетике и волейболу. А библиотека обслуживает до 500 жителей. Сдать в эксплуатацию обновленный культурный центр станицы намерены в декабре.   https://t.me/vestikbr
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