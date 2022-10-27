home
Главная
>
Новости
>
В станице Екатериноградской провели традиционные казачьи состязания

В станице Екатериноградской провели традиционные казачьи состязания

27.10.2022 | 10:37
Силами мерялись команды сел и станиц Прохладненского района. Посвятили турнир памяти первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова. Участвовали шесть школьных команд... Возрождение культурных традиций, популяризация казачьего движения в молодежной среде, патриотическое воспитание – вот основные цели соревнований, который организуют по инициативе Терско-Малкинского окружного казачьего общества. В программу спортивного праздника вошли легкоатлетический кросс, поднятие гири, мас-рестлинг, тройной прыжок с места, метание камня и перетягивание каната.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных