В станице Екатериноградской провели традиционные казачьи состязания

Силами мерялись команды сел и станиц Прохладненского района. Посвятили турнир памяти первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова. Участвовали шесть школьных команд...
Возрождение культурных традиций, популяризация казачьего движения в молодежной среде, патриотическое воспитание – вот основные цели соревнований, который организуют по инициативе Терско-Малкинского окружного казачьего общества.
В программу спортивного праздника вошли легкоатлетический кросс, поднятие гири, мас-рестлинг, тройной прыжок с места, метание камня и перетягивание каната.
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