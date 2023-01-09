В станице Екатериноградской капитально ремонтируют школу

В кабинете, где будет расположен Центр детских инициатив смогут работать участники Российского движения школьников, юнармейцы, волонтеры. В общем, помещение – сродни пионерской комнате из советского прошлого. Появление такого центра – не единственное преобразование в школе Екатериноградской, ведь капитальный ремонт здесь начали еще в середине апреля.
Здание – 65 года постройки, и на сегодня 80 процентов задуманного уже выполнили. Материалы используют современные. Качество ремонта контролирует рабочая группа, куда входят представители местной власти и общественности, а также Минпросвещения. В 2023-м капитально восстанавливают 40 школ по всей республике, в том числе те, в которых ремонт идет с прошлого года. Ход работ оценивают систематически.
Все ремонтные работы в Екатериноградской планируют завершить к лету. А в период каникул расставят новое оборудование, муниципалитет благоустроит двор, педагоги пройдут курсы повышения квалификации. И уже в сентябре дети обретут совершенно новую школу. А пока юные селяне получают знания в общеобразовательных учреждениях соседних населенных пунктов. Кроме этой, в Прохладненском районе капитально должны отремонтировать еще около десятка школ.
В этом году начнется капитальный ремонт малокомплектных школ в Новополтавском и Благовещенке. Также восстановят старые корпуса в Солдатской и Прималкинском. А в последнем планируют еще и начать строительство новой школы.
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