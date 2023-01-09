home
Главная
>
Новости
>
В станице Екатериноградской капитально ремонтируют школу

В станице Екатериноградской капитально ремонтируют школу

09.01.2023 | 15:57
В кабинете, где будет расположен Центр детских инициатив смогут работать участники Российского движения школьников, юнармейцы, волонтеры. В общем, помещение – сродни пионерской комнате из советского прошлого. Появление такого центра – не единственное преобразование в школе Екатериноградской, ведь капитальный ремонт здесь начали еще в середине апреля. Здание – 65 года постройки, и на сегодня 80 процентов задуманного уже выполнили. Материалы используют современные. Качество ремонта контролирует рабочая группа, куда входят представители местной власти и общественности, а также Минпросвещения. В 2023-м капитально восстанавливают 40 школ по всей республике, в том числе те, в которых ремонт идет с прошлого года. Ход работ оценивают систематически. Все ремонтные работы в Екатериноградской планируют завершить к лету. А в период каникул расставят новое оборудование, муниципалитет благоустроит двор, педагоги пройдут курсы повышения квалификации. И уже в сентябре дети обретут совершенно новую школу. А пока юные селяне получают знания в общеобразовательных учреждениях соседних населенных пунктов. Кроме этой, в Прохладненском районе капитально должны отремонтировать еще около десятка школ. В этом году начнется капитальный ремонт малокомплектных школ в Новополтавском и Благовещенке. Также восстановят старые корпуса в Солдатской и Прималкинском. А в последнем планируют еще и начать строительство новой школы.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных