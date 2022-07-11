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В станице Александровской ремонтируют местный Дом культуры

В станице Александровской ремонтируют местный Дом культуры

11.07.2022 | 16:47
Обновление идет в рамках профильного нацпроекта. На реконструкцию домов культуры в шести населенных пунктах республиканский бюджет в текущем году выделил около двухсот миллионов рублей. Дом культуры “Октябрь” – единственный центр в станице Александровской, где местные жители проводят свое свободное время, а живут здесь больше трех тысяч человек. Здание ввели в строй в 1974-м. За почти полвека добротного ремонта здесь не было ни разу, и к началу этого года износ здания превысил 70 процентов. При содействии руководства республики ДК включили в список объектов, в которых в 2022-м должны сделать капитальный ремонт. Сейчас работы идут полным ходом. Концерты, конкурсы, фольклорные праздники, выставки и круглые столы... Все это уже есть в жизни александровцев. Проводить массовые акции позволяет зрительный зал Дома культуры, который разом вмещает 400 человек. В ДК работают различные кружки. Здесь же находится филиал районной школы искусств и единственный в станице спортивный зал. После ремонта во всех помещениях будет тепло и светло, а у творческих коллективов появится больше возможностей для развития. По словам строителей, завершить восстановительные работы должны уже этой осенью. https://t.me/vestikbr
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