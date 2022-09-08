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В станице Александровской реализуют проект “Аллея Славы”

В станице Александровской реализуют проект “Аллея Славы”

08.09.2022 | 19:33
Он – в числе победителей федерального конкурса “Малая культурная мозаика”, который способствует вовлечению жителей сел и малых городов в преобразования на своих территориях. Проект воплощают в жизнь в сквере, который обновили в 2020-м по программе формирования комфортной для жизни среды. Здесь находится памятник станичникам, погибшим в годы Великой Отечественной. Поблизости в братской могиле покоятся останки бойцов, которые в 42-м защищали эту землю от фашистов. Авторы идеи создать “Аллею Славы” намерены таким образом увековечить память тех защитников Родины, которые вернулись с фронта и стали строить мирную жизнь. Имена защитников сохранят на “Аллее Славы”. В будущем здесь собираются проводить патриотические беседы со школьниками и уроки памяти.  
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