В станице Александровской идет капитальный ремонт школы

В школе станицы Александровской обучаются 340 детей, хотя способна она вместить на сто человек больше. Ремонтные работы здесь начались в апреле. За полтора месяца сделали уже немало. К примеру, заменили почти все окна. И на этом не остановились. В ходе ремонта поменяют полы, крышу и коммуникации, обновят все внутренние помещения, расширят библиотечный фонд, приобретут новое учебное оборудование. По проекту ремонт основного корпуса должны завершить до конца декабря. Второй этап предполагает реконструкцию здания начальной школы. Сдать его в эксплуатацию в обновленном виде подрядная организация должна в середине 2023-го.