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Министерство просвещения КБР подписало соглашение о сотрудничестве с РНИМУ им. Пирогова

Министерство просвещения КБР подписало соглашение о сотрудничестве с РНИМУ им. Пирогова

21.02.2022 | 10:18
В «Солнечном городе» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики и Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И. Пирогова. В подписании документа участвовали Министр просвещения, науки и по делам молодёжи КБР Анзор Езаов, начальник управления по работе с абитуриентами РНИМУ Алла Бакеева и и.о. начальника центра технологической поддержки образования РНИМУ Алина Кокарева. Соглашение устанавливает двустороннее сотрудничество между образовательными учреждениями республики и РНИМУ в сфере медицинского образования и запускает реализацию проекта «Все грани высшего» на территории КБР. Образовательными организациями республики будет реализован план курсов, программ и мероприятий на бюджетной основе, направленных на профориентацию учащихся, подготовку к поступлению в медицинский ВУЗ и повышение качества работы педагогов по химии и биологии. В рамках визита также прошёл интерактивный медицинский мастер-класс по хирургии для обучающихся Лицея для одаренных детей и участников многопрофильной смены «Химия» Регионального центра «Антарес». Мастер-класс провёл врач-хирург, кандидат медицинских наук, замдиректора Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра РНИМУ Александр Гущин.
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