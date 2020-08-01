В «Солнечном городе» сейчас проходит образовательный интенсив для детей





Называется он «Сберкампус». Место действия – технопарк «Кванториум». Этот всероссийский проект охватил почти полсотни регионов. Кабардино-Балкария – единственная представляет Северный Кавказ. Идея принадлежит благотворительному фонду Сбербанка «Вклад в будущее». В «Солнечном городе» в течение двух недель 50 школьников из всех районов республики будут решать непростые задачи. Часть из них представлена в интернете. Другие – вживую дают наставники.

Возраст участников интенсива – от 12-ти до 17-ти лет. В конце образовательной смены школьники должны будут предложить свою идею, оформить ее как проект и выступить перед экспертами на защите.