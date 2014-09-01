В «Солнечном городе» провели фестиваль для школьников





Сегодня в «Солнечном городе» провели фестиваль для школьников. Организовала его региональная команда Всероссийского конкурса «Большая перемена». Поддержку оказало минпросвещения. Фестиваль приурочили к Дню семьи, любви и верности, который отметили накануне. Он собрал около полусотни ребят в возрасте от 14 до 18 лет из всех районов Кабардино-Балкарии. Организаторы рассказали ребятам о возможностях, которые предоставляет «Большая перемена». Опытом поделились участники конкурса прошлых лет. Также на фестивале провели соревнования и викторины. Школьники ответили на вопросы на тему защиты природы и сохранения семейных ценностей.