В «Солнечном городе» прошел вечер, посвященный Году педагога и наставника

Выразить благодарность тем, кто учит, воспитывает и проводит с детьми большую часть их жизни… Такую задачу ставили в лицее для одаренных детей «Солнечного города», готовя праздник, посвященный Году педагога и наставника.
В Детской академии творчества трудятся представители девяти педагогических династий. На встрече они рассказывали, почему выбрали профессию учителя. Мухадин Айшаев преподавать математику начал, еще будучи на четвертом курсе КБГУ. Сейчас директор школы в Карасу ведет только один класс. А его сын Кязим учит детей этому же предмету в «Солнечном городе».
Лариса Бегидова много лет преподавала русский язык. Перейдя работать в лицей для одаренных детей, занялась исключительно вопросами воспитания.
За эффективное наставничество и высокий профессионализм представителям педагогических династий вручили благодарности. Воспитанники академии подготовили для гостей концерт.
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