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В “Солнечном городе” прошел “урок цифры”, посвященный Дню IT-знаний

В “Солнечном городе” прошел “урок цифры”, посвященный Дню IT-знаний

21.10.2022 | 22:03
В Нальчике в лицее для одаренных детей Детской академии творчества “Солнечный город” сегодня провели “урок цифры”. Это всероссийская образовательная акция. Урок посвятили Дню IT-знаний, который отмечают сегодня. В роли преподавателей – министр цифрового развития Ислам Ашхотов и глава Минпросвещения Анзор Езаов. Главная цель беседы – ознакомить школьников с перспективами трудоустройства в сфере информационных технологий. Со старшеклассниками говорили о возможностях искусственного интеллекта, запуске стартапов и тонкостях командной работы. Практические задания выполняли воспитанники лицея, в том числе те, кто входит в число 50-ти лучших участников всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту нынешнего года.   https://t.me/vestikbr
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