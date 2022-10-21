В “Солнечном городе” прошел “урок цифры”, посвященный Дню IT-знаний

В Нальчике в лицее для одаренных детей Детской академии творчества “Солнечный город” сегодня провели “урок цифры”.
Это всероссийская образовательная акция. Урок посвятили Дню IT-знаний, который отмечают сегодня. В роли преподавателей – министр цифрового развития Ислам Ашхотов и глава Минпросвещения Анзор Езаов.
Главная цель беседы – ознакомить школьников с перспективами трудоустройства в сфере информационных технологий. Со старшеклассниками говорили о возможностях искусственного интеллекта, запуске стартапов и тонкостях командной работы.
Практические задания выполняли воспитанники лицея, в том числе те, кто входит в число 50-ти лучших участников всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту нынешнего года.
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