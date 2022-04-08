В «Солнечном городе» прошел региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

Отрывок из романа канадской писательницы Люси Монтгомери «Аня из Зеленых Мезонинов» открыл региональный этап всероссийского конкурса «Живая классика». Читала прозаические строки юная жительница Эльбрусского района Сафия Габоева. Астемир Шогенов из Чегемского района сперва приготовил другой отрывок – на 10 минут, но по условиям конкурса уложиться надо было в четыре. Пришлось вспоминать что-то из выученного прежде. В итоге остановился на рассказе Михаила Зощенко «Нервы». Жюри выслушало выступления 40-ка юных чтецов из всех районов Кабардино-Балкарии. Выбирали лучших, ориентируясь на основные критерии: понимание смысла, выразительность чтения, хорошая дикция и отсутствие ошибок. Три победителя регионального этапа сперва отправятся в «Артек», где каждый выступит еще раз. И уже там определят, кто сможет участвовать в заключительном концерте в Москве.