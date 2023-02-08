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В “Солнечном городе” прошел конкурс научно-технологических проектов

В “Солнечном городе” прошел конкурс научно-технологических проектов

08.02.2023 | 16:02
Светофоры для беспилотного транспорта, устройства для преобразования солнечного света, биоразлагаемые полимеры… В Детской академии творчества “Солнечный город” провели конференцию “Молодые умы – двигатели прогресса в России”. Посвятили ее Дню российской науки. Воспитанники академии представили свои проекты, которые создают здесь же под руководством наставников. В презентациях участвовали как ученики средних классов, которые занимаются в технопарке “Кванториум”, так и старшеклассники – воспитанники лицея для одаренных детей. Отметим, что это масштабный конкурс научно-технологических проектов… По итогам конференции “Молодые умы – двигатели прогресса в России” издадут сборник статей.   https://t.me/vestikbr  
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