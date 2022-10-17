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В “Солнечном городе” открылась лаборатория безопасности дорожного движения

В “Солнечном городе” открылась лаборатория безопасности дорожного движения

17.10.2022 | 16:11
Песни и стихи на тему безопасности дорожного движения, танцевальные номера и выступления аниматоров... В “Солнечном городе” устроили настоящий праздник. Воспитанников с созданием нового подразделения поздравили представители Минпросвещения, Госавтоинспекции и директора школ Нальчика. “Открывая Лабораторию безопасности дорожного движения “Веселый светофор”, мы идем пор пути сохранения детских жизней”, - подчеркнул профильный министр Анзор Езаов. Воспитанники “Солнечного города” ознакомились с возможностями “Лаборатории безопасности”. Для ребят организовали велоэстафету и квест по правилам дорожного движения. К открытию приурочили и выставку творческих работ школьников “Креативный светофор”. Здесь самые интересные задумки, которые они представляли на республиканских и даже всероссийских конкурсах. Вскоре такие же лаборатории появятся во Втором Чегеме и Солдатской. Чтобы реализовать просветительский проект, купили специальное оборудование, мини-знаки и велосипеды. Сумма затрат на три площадки – больше трех миллионов рублей. Помог в этом проект “Успех каждого ребенка” национального проекта “Образование”.   https://t.me/vestikbr
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