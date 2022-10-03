В “Солнечном городе” начал работу новый Центр дополнительного образования

Шаг за шагом, малыши в “Солнечном городе” учат основы конструирования. Чтобы подготовить хорошего инженера, говорят педагоги, школьных знаний мало, нужны постоянные дополнительные занятия.
Для этого в рамках нацпроекта “Образование” в учебных заведениях создаются “Кванториумы”, кружки моделирования, робототехники, станции юных техников. Именно такой центр открыт на базе Детской академии творчества “Солнечный город”.
Это школа раннего развития детей. Здесь малыши получают максимум знаний. Потом им будет намного легче, говорят педагоги.
На территории “Кванториума” дети работают с различными конструкторами на более усовершенствованном уровне. Юный инженер Дмитрий Кагермазов уже прошел этап “Лего”, теперь готовится к реализации сложных проектов.
Вадим Хворов также увлекся созданием роботов. Объясняет, мало их сконструировать и собрать. Нужно также написать для них соответствующее программное обеспечение.
На базе центра действует и “Школа безопасности”. Здесь детей учат правилам дорожного движения, поведения на улице, рассказывают также, что нужно делать в опасных для здоровья и жизни ситуациях.
Старшеклассники могут моделировать свои действия в настоящем зале правосудия. У тех, кто решил стать юристом, здесь все условия для подготовки к поступлению в профильные вузы.
Детей обучают и английскому языку, причем техническому, который сегодня очень востребован. Центр допобразования в “Солнечном городе” охватывает более 5 тысяч учащихся. Кроме того, филиалы работают в Терском и Майском районах.
В профильном министерстве отмечают, в ближайшие годы свыше 80 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет обеспечат различными программами дополнительного образования.
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