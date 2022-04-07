В социально-реабилитационном центре «Радуга» в Нальчике прошел концерт для детей из ДНР

Народные песни, танцы… Ребятам из Донбасса организовали настоящий праздник. В гости к ним приехали артисты народного ансамбля «Насып» и школьные музыкальные коллективы. В республику 35 детей из ДНР прибыли несколько дней назад. В «Радуге» они проходят комплекс оздоровительных процедур, с ними работают психологи. Педагоги говорят, музыка как нельзя лучше помогает забыть тревожные дни. Потому концерт, который организован Министерством культуры республики, можно смело назвать частью восстановительной программы. Поддержку ребятам оказывает и региональный минспорта. Предоставляет площадки для тренировок.