В социально-реабилитационном центре «Радуга» в Нальчике состоялся благотворительный концерт





В Международный день защиты детей в социально-реабилитационном центре «Радуга» состоялся благотворительный концерт. На сцене выступили популярные артисты республики. Таланты демонстрировали и сами воспитанники. Также ребята участвовали в конкурсах и викторинах. Сейчас в центре проходят курс реабилитации больше 170-ти человек. Это дети с проблемами опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха. Им пожелали здоровья и хорошего отдыха. Завершением праздника в «Радуге» стал флешмоб: воспитанники загадали желания и запустили в небо воздушные шары. В Атажукинском саду в Международный день защиты детей тоже звучала музыка. Здесь выступал эстрадно-духовой оркестр Объединения парка культуры и отдыха Нальчика. Мелодии разных жанров – классические, эстрадные, национальные – можно было услышать на главной аллее. Концерт первого июня для эстрадно-духового оркестра – уже традиционный. А каждую неделю по четвергам музыканты исполняют классику для ветеранов. Выступления проходят на пешеходной части улицы Кабардинской. Послушать артистов могут все желающие.