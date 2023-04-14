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В Соборной мечети в Нальчике проводят массовые разговения для постящихся

В Соборной мечети в Нальчике проводят массовые разговения для постящихся

14.04.2023 | 09:22
В главном зале ежедневно собираются больше 700 человек. Верующие приходят задолго до заката, чтобы помочь с организацией трапезы. Людям, которые весь световой день воздерживались от воды и пищи, предлагают молоко, финики, хлеб, фрукты и сладости… Массовые разговения проводит Духовное управление мусульман республики совместно с благотворителями. Священнослужители отмечают, что желающих внести свой вклад в организацию такого события с каждым годом становится все больше. Массовые ифтары проводят не только в Соборной мечети, но и в других молельных домах по всей республике. Более подробный материал на эту тему смотрите в наших сегодняшних выпусках.   https://t.me/vestikbr
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