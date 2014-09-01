В Соборной мечети Нальчика впервые провели капитальную реконструкцию





В Соборной мечети – впервые за 16 лет с момента открытия – провели капитальную реконструкцию. Заменили устаревшие инженерные сети, по-другому организовали освещение залов. Сами помещения обновили и подумали о дезинфекции – установили рециркуляторы воздуха. Котельная здесь теперь автономная. Для нее выделили отдельное помещение. Мечеть рассчитана на более чем полторы тысячи человек, но с учетом социального дистанцирования здесь собираются максимум 800. Для удобства прихожан с ограничениями по здоровью у центрального входа установили пандус. Есть возможность молиться и во дворе.