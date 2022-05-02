В Соборной мечети Нальчика прошел праздничный намаз

С утра в мечетях республики прошли коллективные богослужения. Многие верующие пришли и в Соборную мечеть Нальчика. Вначале выступили представители органов власти и духовенства. Поздравление Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с Ураза-байрам зачитал министр по делам национальностей и общественным проектам Анзор Курашинов. А председатель ДУМ республики Хазраталий Дзасежев огласил обращение главы государства к мусульманам России в связи с праздником и выступил с проповедью. Собравшиеся совершили коллективную молитву... Большой зал Соборной мечети был заполнен. Уже после верующие выражали радость, что появилась возможность всем вместе встретить один из самых главных праздников ислама. Поблизости установили шатры, где всех желающих угощали пловом и сладостями. Добавим, что праздник Ураза-байрам длится три дня. В это время мусульмане ходят в мечети, читают Коран и общаются с близкими.