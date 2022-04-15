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В Соборной мечети Нальчика организуют коллективные ифтары

В Соборной мечети Нальчика организуют коллективные ифтары

15.04.2022 | 15:57
Ифтар – в Соборной мечети… В месяц поста Рамадан Духовное управление мусульман республики возобновило практику коллективного приема пищи верующими в вечернее время. В Соборной мечети Нальчика каждый день накрывают столы примерно на 500 человек. Прихожане передают на это благое дело как деньги, так и продукты. Здесь же совершают коллективные молитвы и проводят духовные беседы. Духовное управление мусульман приглашает всех, кто хочет участвовать в коллективном ифтаре, в Соборную мечеть столицы республики. Здесь же планируют устроить торжества в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан.
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