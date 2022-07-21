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В службе федеральных приставов Кабардино-Балкарии прошел турнир по шахматам

В службе федеральных приставов Кабардино-Балкарии прошел турнир по шахматам

21.07.2022 | 21:55
Турнир по шахматам прошел сегодня в управлении Федеральной службы судебных приставов по КБР. Участвовали сотрудники, проявившие себя в этой интеллектуальной игре. Соревнования посвятили Дню шахмат, который во всем мире отмечают 20 июля. Организаторы уверены, что такие турниры сближают работников ведомства и повышают их социальную активность. Сегодня судебные приставы играют против сотрудников отделения по обеспечению организации установленного порядка деятельности судов. После из лучших игроков сформируют сборную. А члены сборной сразятся с сотрудниками республиканского управления Росгвардии. Товарищеский турнир состоится в ближайшее время. https://t.me/vestikbr
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