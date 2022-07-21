В службе федеральных приставов Кабардино-Балкарии прошел турнир по шахматам

Турнир по шахматам прошел сегодня в управлении Федеральной службы судебных приставов по КБР. Участвовали сотрудники, проявившие себя в этой интеллектуальной игре.
Соревнования посвятили Дню шахмат, который во всем мире отмечают 20 июля. Организаторы уверены, что такие турниры сближают работников ведомства и повышают их социальную активность.
Сегодня судебные приставы играют против сотрудников отделения по обеспечению организации установленного порядка деятельности судов. После из лучших игроков сформируют сборную.
А члены сборной сразятся с сотрудниками республиканского управления Росгвардии. Товарищеский турнир состоится в ближайшее время.
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