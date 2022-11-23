В следующем году в Кабардино-Балкарии благоустроят 15 общественных территорий

Сквер на улице Тарчокова, он же – Сиреневый бульвар... Жители уже предвкушают, как будут неспешно гулять здесь. Эту территорию для благоустройства выбрали сами горожане, которые участвовали в голосовании в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Сиреневый бульвар набрал больше 16 тысяч голосов.
Расположен участок вблизи многоквартирного дома №54. Рядом детские сады. Попасть к ним можно будет как раз по бульвару. Всего по итогам голосования определили 15 “победителей”. Новые места отдыха появятся в Баксане, Тереке, Тырныаузе, Аргудане, Нарткале, Майском, Прохладном, Заюково, Баксаненке и Куркужине. Также благоустроят территории в Чегеме, Бабугенте и в Кашхатау. Ранее в Нальчике по итогам голосования и при содействии органов власти создали восемь скверов.
Оксана Демьянова приехала в Нальчик впервые. Отдыхает в санатории. Ее впечатлил сквер на ул.Канукоева. Говорит, что приходит сюда чуть ли ни каждый день. Такого же мнения придерживаются и другие гости республики.
Еще одна новая зона отдыха расположена на углу Ленина-Тарчокова. Место выделяется необычными дизайнерскими решениями. А раньше это был участок, где просто росли деревья. Место уже облюбовали студенты соседних вузов.
Ну а к созданию 15 новых зон отдыха приступят уже в следующем году.
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