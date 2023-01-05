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В сквере Нальчика прошли праздничные новогодние гуляния

В сквере Нальчика прошли праздничные новогодние гуляния

05.01.2023 | 16:14
Танцы, песни, спортивные игры… Новогоднее представление для детей провели в одном из скверов Нальчика. Праздник организовала столичная мэрия. Публику развлекали сказочные герои в исполнении сотрудников и воспитанников Городского центра детского и юношеского творчества. На представление собрались больше полусотни детей – жителей микрорайона Стрелка. С Дедом Морозом и Снегурочкой ребята играли в “Заморожу”, “Разноцветные снежинки”, а после провели танцевальный флешмоб. Праздник не обошелся без подарков от Деда Мороза. Правда, чтобы получить их, нужно было прочесть стихотворение. С заданием справились все. Завершили представление хороводом и совместным фото на память.   https://t.me/vestikbr
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