В сквере Нальчика прошли праздничные новогодние гуляния

Танцы, песни, спортивные игры… Новогоднее представление для детей провели в одном из скверов Нальчика. Праздник организовала столичная мэрия.
Публику развлекали сказочные герои в исполнении сотрудников и воспитанников Городского центра детского и юношеского творчества.
На представление собрались больше полусотни детей – жителей микрорайона Стрелка. С Дедом Морозом и Снегурочкой ребята играли в “Заморожу”, “Разноцветные снежинки”, а после провели танцевальный флешмоб.
Праздник не обошелся без подарков от Деда Мороза. Правда, чтобы получить их, нужно было прочесть стихотворение. С заданием справились все. Завершили представление хороводом и совместным фото на память.
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