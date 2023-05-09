В скверах Нальчика выступили творческие коллективы республики

Перед кинотеатром «Восток» по традиции песни 40-х годов исполняли хор ветеранов «Эстафета» и казачий хор «Родник». Многие жители Нальчика пришли на концерт с портретами Героев своих семей.
В сквере рядом с Балкарским госдрамтеатром выступали учащиеся Центра эстетического воспитания детей имени Жабаги Казаноко. В репертуаре – современные патриотические песни.
Юные артисты ждали сегодня горожан и гостей Нальчика также в сквере на пересечении Ленина-Тарчокова. Здесь дали концерт воспитанники первой детской школы искусств и вокальной студии «Иоканто».
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