В скверах Нальчика прошли выступления творческих коллективов Кабардино-Балкарии

В Нальчике прошли массовые гулянья. В скверах и парках выступали творческие и музыкальные коллективы республики. В сквере Кабардино-Балкарского госуниверситета концерт для жителей и гостей республики подготовили воспитанники Детской школы искусств имени Казаноко Жабаги. На импровизированной сцене они читали стихи, пели, танцевали. Юных артистов зрители встречали тепло. К концерту учащиеся готовились практически год. Сама же школа искусств функционирует уже более 20 лет и является одним из наиболее востребованных многопрофильных образовательных учреждений дополнительного образования Нальчика. Тожество, посвященное 100-летию республики прошло и в зоне отдыха на углу проспекта Ленина и улицы Тарчокова. Этот концерт стал первым большим мероприятием в новой локации. Перед зрителями выступали юные танцоры образцового муниципального ансамбля имени Каншао Соттаева “Эльбрус”, а также коллективов Домов культуры селений Хасанья и Кенже. Ребята показали свои лучшие номера. Вечером здесь же прошел еще один концерт. На этот раз свое мастерство показали участники вокальной студии “Эльвишоу”. Площадкой для праздника стал и сквер на улице Хуранова. Концертную программу жителям микрорайона подготовили воспитанники детской вокальной студии “Иоканто”. Самой юной участнице коллектива – два года. Ребята исполнили более 20 песен: о маме, о родине, о цветущей Кабардино-Балкарии… А в новом сквере “Курортный” администрация Нальчика организовала показ художественного фильма под открытым небом. На большом экране транслировали кино про щенка “Бетховена”. Посмотреть картину горожане пришли семьями. Располагались прямо на газоне. Многие принесли с собой попкорн и теплые пледы. Бесплатным сеансом не ограничились. Зрителей угощали горячими напитками.