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В скором времени благоустроят площадь перед железнодорожным вокзалом Нальчика

В скором времени благоустроят площадь перед железнодорожным вокзалом Нальчика

15.03.2023 | 17:32
Это здание является исторической и архитектурной достопримечательностью столицы республики. Вокзал появился еще в 1913 году. Во время Великой Отечественной войны он был сильно разрушен и свой современный облик обрел уже в мирное время. Наш железнодорожный вокзал — визитная карточка города. Поэтому территория рядом с ним должна быть соответствующей - ухоженной и комфортной. Проект включает озеленение, создание пешеходных зон, современное освещение, парковочные места, удобную навигацию для пешеходов и автомобилистов. Благоустроена будет не только привокзальная площадь, но и сквер рядом с мечетью, а также сквер на углу проспекта Ленина и улицы Осетинской.   https://t.me/vestikbr
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